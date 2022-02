Nouvelle salve d’arrestations au Soudan : L’opposition ciblée par la junte au pouvoir

Ces membres de la coalition des Forces pour la liberté et le changement avaient déjà été arrêtés au moment du putsch, puis relâchés sous la pression internationale. Depuis le mois de janvier, ils avaient accepté de participer à la médiation proposée par les Nations unies pour tenter de sortir le pays de cette crise politique majeure.

Khalid Omar Yousif, ancien ministre du gouvernement civil, participait à une réunion au siège de son parti politique, le Congrès soudanais, lorsque des membres des services de sécurité, habillés en civil, ont fait irruption dans la pièce et l’ont embarqué sur-le-champ.

De son côté, Wagdi Saleh, autre figure des forces pour la liberté et le changement, a aussi été arrêté après avoir été convoqué par police. Il a été transféré à la prison d’Oumdurman et serait accusé de « corruption » par les autorités. Des accusations « fallacieuses », dénonce un porte-parole de la coalition d’opposition au coup d’État. Wagdi Saleh était l’un des responsables du comité de démantèlement du régime d’Omar el-Bachir. Avant le coup d’État, ce comité avait mené de multiples enquêtes sur des affaires de corruption et de malversations impliquant des membres de l’ancien régime. Or, depuis le 25 octobre, bon nombre des soutiens du régime déchu ont été réhabilités par le général al-Burhan.

Ces arrestations de figures politiques interviennent dans un contexte de répression féroce. Outre la répression violente des manifestations hebdomadaires, le pouvoir multiplie les arrestations. Mercredi, les forces de l’ordre et les services de renseignement ont effectué un raid dans le quartier général d’un comité de résistance au sud de Khartoum. Plus d’une centaine de militants sont détenus à la prison de Soba, la plupart ignorant les charges retenues contre eux. Ces comités de quartiers sont désormais le fer de lance de la révolte contre le putsch.

Un collectif d’avocat dénonce ces arrestations totalement arbitraires qui visent à « intimider » et « démoraliser » le mouvement de contestation pacifique.