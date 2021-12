Nouvelle tension entre Rabat et Madrid : Le virus de la discorde

Branle-bas de combat au niveau de l’Exécutif espagnol depuis que le ministère marocain de la Santé a publié tard dans la nuit de lundi une mise au point sur les motivations du choix du Portugal au lieu de l’Espagne dans l’opération de rapatriement des Marocains bloqués en Europe à cause de la fermeture des frontières.

Le ministère de la Santé motive son choix par le manque de sérieux dans le contrôle des pass sanitaires et tests négatifs au coronavirus par les autorités espagnoles, qui se sont traduites par un nombre important de personnes infectées au coronavirus ayant passé les frontières marocaines après avoir transité par l’Espagne. Le Maroc qui redoute l’importation du variant Omicron a déjà recensé 28 cas d’Omicron à ce jour, et a pris cette décision en expliquant que tout voyage à destination du Maroc via l’Espagne « constitue une menace pour la santé des citoyens et un coup aux acquis réalisés par notre pays ».

Face à la fermeté dont le Maroc a fait preuve, l’Espagne a protesté auprès de l’ambassade du Maroc à Madrid, et ce pour la deuxième fois en quelques jours. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires auprès de l’ambassade marocaine à Madrid, et ce en l’absence de l’ambassadrice rappelée à Rabat depuis le triste épisode de Brahim Ghali, chef du Polisario, accueilli pour soins en Espagne, sans pour autant que les autorités espagnoles daignent en informer le Maroc.

Avant la convocation du diplomate marocain, José Manuel Albares, chef de la diplomatie espagnole, avait affirmé, lors d’une conférence de presse animée avec Jean Asselborn, son homologue luxembourgeois, que ces déclarations (marocaines) «ne correspondent pas à la réalité (…), ne sont pas acceptables et n’ont pas de base objective» tout en expliquant que son gouvernement «a agi sans relâche pour faire face à la pandémie», ajoutant que «l’Espagne répond à toutes les exigences internationales» en la matière.

Le patron de la diplomatie espagnole, aurait indiqué que son pays était « troublé » par les accusations du ministère de la Santé au sujet du manque de sérieux dans le contrôle de la santé des passagers des vols en partance pour le Maroc, indiquent des médias espagnols. Selon Europa Press, le ministre espagnol aurait également pris contact avec son ambassadeur à Rabat, qualifiant ces accusations de « totalement inacceptables » et soulignant que les autorités marocaines n’ont pas informé leurs homologues espagnoles d’une déclaration pareille.

« Les autorités espagnoles compétentes sont loin d’assurer une action rigoureuse de contrôle de l’état de santé des passagers lors de l’embarquement des passagers aux aéroports », a jugé le ministère de la Santé dans un communiqué. Déplorant par la même occasion « l’absence de garanties tangibles » concernent le respect des mesures (contrôle du pass vaccinal et de l’état de santé des passagers) « selon une approche ferme, appropriée et en conformité avec les recommandations et règles internationalement reconnues ».