Nouvelle variante du coronavirus signalée par Pretoria

Une nouvelle variante du Covid-19 a été identifiée par une équipe de scientifiques sud-africains en génomique, a indiqué le 18 décembre le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

Une variante particulière baptisée 501.V2 a de plus en plus dominé les résultats des échantillons prélevés au cours des deux derniers mois, a ajouté le ministre, notant que des centaines d’échantillons provenant de tout le pays depuis le début de la pandémie en mars ont été séquencés par l’Institut d’innovation en recherche et de séquençage du Kwazulu-Natal (KRISP).

Commentant ces résultats, l’épidémiologiste sud-africain, Salim Abdool Karim, a souligné que la deuxième vague du coronavirus que connaît actuellement le pays montre des signes précoces d’une propagation plus rapide que la première vague.

«Les données préliminaires suggèrent que le virus qui domine désormais dans la deuxième vague se propage plus rapidement que lors de la première vague. Il n’est pas clair si la deuxième vague a plus ou moins de décès, en d’autres termes, le degré de gravité est encore très incertain», a-t-il dit.

L’Afrique du Sud connaît depuis quelques semaines une forte hausse des infections à la Covid-19. Un total de 8.725 cas positifs ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total des infections à plus de 900.000 cas.

Plus tôt dans la semaine, Cyril Ramaphosa, Président sud-africain, a annoncé de nouvelles restrictions visant à faire face à cette «hausse inquiétante» des nouveaux cas. Il a,ainsi, souligné qu’une application plus stricte des restrictions du niveau 1 d’alerte à la pandémie sera observée dans tout le pays pendant la saison des fêtes et au-delà, notant que les mesures actuellement en vigueur concernant les rassemblements ne sont pas suffisantes pour empêcher les transmissions.