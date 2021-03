Nouvelles nominations royales à de hautes fonctions: De nouvelles têtes chapeautent des institutions stratégiques

Le Roi Mohammed VI a reçu, lundi 22 mars, au Palais royal de Fès, Zineb El Adaoui, que le Souverain a nommée au poste de premier président de la Cour des comptes. A cette occasion, le Souverain a prodigué à la nouvelle présidente « ses hautes orientations, pour qu’elle veille à ce que cette Institution accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes », indique le cabinet royal. Zineb El Adaoui succède ainsi Driss Jettou à la tête de cette juridiction.

Le Souverain a également nommé Mohamed Abdennabaoui premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), alors qu’El Hassan Daki devient, lui, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, président du ministère public.

Rappelé de Bruxelles où il officiait comme ambassadeur marocain auprès de l’Union européenne, Ahmed Rahhou a été nommé, lui, à la tête du Conseil de la concurrence en succédant à Driss Guerraoui. « Cette nomination intervient suite à la soumission à la haute attention royale du rapport de la commission ad-hoc chargée par le Souverain de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation née de la confusion créée par les décisions discordantes du Conseil de la Concurrence dans l’affaire des ententes éventuelles dans le secteur des hydrocarbures contenues dans les notes divergentes portées à la Haute Attention de Sa Majesté le Roi les 23 et 28 juillet 2020 », indique le cabinet royal.