Nouvelles structures sanitaires dans le Souss : Pallier les défaillances à l’échelle régionale

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui était accompagné notamment d’Ahmed Hajji, Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, et de Karim Achengli, président du Conseil de la région Souss-Massa, a procédé samedi, à la commune urbaine d’Agadir, à la mise en service du centre de santé urbain de premier niveau « Tariq Al Khair ».

Mobilisant un investissement 3MDH, ce centre (440m2) est composé de deux salles de diagnostics médicaux et paramédicaux, une salle d’attente, une salle de santé maternelle et infantile, une salle pour enfants, une salle pour les patients souffrant de tuberculose, ainsi qu’une pharmacie.

Fruit d’un partenariat entre la tutelle et le groupe Al Omrane, cette structure de santé qui profitera à 40.000 d’habitants, assure le suivi des maladies chroniques, l’éducation sanitaire et la sensibilisation, grâce à un staff médical et infirmier composé de 2 médecins, 5 infirmières et une sage- femme.

Au niveau de la province de Chtouka-Ait Baha, le ministre a procédé au lancement du centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires (3,5MDH). Premier du genre au niveau de province, ce centre est composé d’un espace d’accueil et d’orientation, deux salles de consultations médicales, une salle de diagnostic et de soins, deux salles d’examen microscopique, une salle de radiographie, une pharmacie, ainsi que des dépendances administratives.

Au niveau de la province de Taroudant, K. Aït Taleb a procédé à la mise en service du centre urbain de santé de deuxième niveau « El Guerdane » (7,6MDH). Cette infrastructure qui bénéficiera à une population de plus de 97.000 d’habitants se compose notamment d’un espace d’accueil, d’un service de maternité et de santé reproductive, des urgences de proximité et un service des diagnostics médicaux. Le centre est équipé de matériel médical et biomédical et deux ambulances et dispose d’un staff composé de deux médecins, 10 infirmières, 2 infirmiers, 4 sages- Femmes, ainsi que des cadres techniques et administratifs.

L’inauguration de ces structures de santé s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau de ce secteur à Souss-Massa et le renforcement de l’offre sanitaire au niveau national.