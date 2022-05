Nucléaire iranien : L’armée de l’air israélienne simule des attaques

Les forces militaires américaines devraient participer aux manœuvres aériennes israéliennes qui auront lieu à Chypre à partir du 29 mai, a par ailleurs rapporté la télévision israélienne Channel 13. Tsahal, qui prétend envisager plusieurs options militaires contre l’Iran en cas d’échec des pourparlers nucléaires entre l’Occident et la République islamique, s’entraînera sur l’une des options possibles, a-t-on ajouté de même source.

Des milliers de soldats et de réservistes participeront à l’exercice, lors duquel tous les commandements, l’armée de l’air et la marine, ainsi que les forces régulières et de réserve seront impliqués. L’objectif est d’améliorer l’état de préparation de l’ensemble du corps militaire et d’examiner la capacité des troupes à mener une campagne puissante et prolongée contre les forces ennemies sur plusieurs fronts simultanément.

Selon l’armée d’occupation, si une campagne globale éclate dans le nord du pays, l’Iran pourrait agir contre Israël, et Tsahal se prépare également à la possibilité que les alliés de Téhéran au Yémen, en Syrie et en Irak puissent la cibler par des tirs de missiles ou des drones kamikazes.

Si les Américains assurent être de la partie, ils minorent cependant leur rôle en assurant que leurs officiers ne sont impliqués que dans la supervision et non dans la conduite directe des opérations.

Attaque maritime

La marine iranienne a annoncé avoir eu des accrochages en mer Rouge contre des vedettes inconnues. Selon l’amiral Shahram Irani, commandant de la marine de l’armée, « une équipe d’escorte de la marine de l’armée est arrivée dans une zone de la mer Rouge ce mercredi matin, après avoir reçu un appel de détresse d’un navire iranien qui a été attaqué par des bateaux non identifiés».

« Avec l’arrivée de l’équipe de la marine, il y a eu des échanges de tirs avec les bateaux attaquants, puis les assaillants ont quitté la zone », a ajouté S. Irani qu assure qu’il s’agit-là du deuxième face-à-face au cours de cette semaine entre la marine et des pirates dans les eaux internationales.

Téhéran avait annoncé avoir confisqué un tanker qui transportait plus de 550 000 litres de carburant de contrebande dans les eaux du Golfe et l’a arraisonné dans un port, pour mener les investigations nécessaires.

Le pétrole que le navire transportait avait été apporté depuis la province d’Hormuzgan, au sud de l’Iran

Selon l’agence iranienne officielle, citant un responsable judiciaire sous couvert de l’anonymat, « 7 membres de l’équipage ont été arrêtés ».

Le mois dernier, les Gardiens de la révolution iraniens avaient saisi un navire étranger dans les eaux du Golfe transportant 200 000 litres de carburant de contrebande.