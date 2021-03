Nucléaire iranien: Le bras de fer persiste 

L’Iran avait adressé, mardi 2 février, une nouvelle mise en garde contre la possible adoption d’une telle résolution.

Appuyé par les États-Unis, ce texte de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne condamnait la décision de Téhéran de suspendre certaines inspections de son programme nucléaire.

Il ne sera pas soumis au vote, ont indiqué à l’AFP plusieurs diplomates basés à Vienne, tandis que l’AIEA annonçait une conférence de presse de son directeur général à 11H00 GMT.

« Nous laissons du temps à la diplomatie. Des initiatives ont été lancées par M. Grossi » et l’Iran a fait preuve d’«un peu» de bonne volonté, a expliqué une de ces sources, sans souhaiter donner plus de détails à ce stade.

En réaction, l’Iran a salué la décision des Européens. « L’évolution d’aujourd’hui peut maintenir ouverte la voie de la diplomatie amorcée par l’Iran et l’AIEA », a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh, dans un communiqué.

Rappelons que l’ex-président américain Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de l’accord international de 2015 censé garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien, qu’il jugeait insuffisant, et a rétabli toutes les sanctions américaines.

D. Trump voulait obliger la République islamique à revenir à la table de négociations pour la pousser à inclure le programme balistique iranien dans le cadre de l’accord nucléaire. Ce que Téhéran refuse toujours estimant que ce programme est une garantie de sa défense.

A la suite de ce retrait US, l’Iran s’est elle aussi progressivement affranchie des obligations qui lui imposait cet accord tout en réclamant la levée des sanctions US avant de renoncer à ses désengagements.

« L’accord nucléaire ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle négociation », a réitéré le président iranien Hassan Rohani.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, H.Rohani, a déclaré que « chaque opportunité qui se perd rendra plus difficile le maintien de l’accord nucléaire ».

« La décision de l’Iran de s’affranchir graduellement de ses engagements, pris dans le cadre de l’accord nucléaire, puise dans le retrait des États-Unis et l’incapacité de trois pays européens d’honorer leurs engagements », a affirmé H.Rohani, ajoutant que l’Iran pourra revenir immédiatement à ses engagements, une fois les autres parties reprendront les leurs.

H.Rohani a en outre indiqué que le gel de l’application volontaire du protocole additionnel par l’Iran était dans le cadre d’une loi adoptée par le Parlement iranien. « Nous continuerons notre coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et nous n’avons jamais abandonné l’accord nucléaire », a souligné le président iranien. Et d’avertir que « toute mesure ou toute position contre-productives au sein du Conseil des gouverneurs pourrait entraîner de nouveaux défis et compliquer davantage la situation ».