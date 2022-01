Nucléaire iranien : Pas d’option militaire chez les Israéliens, assure E. Olmert

E. Olmert a déclaré lundi 10 janvier dans une interview avec la télévision israélienne Channel 12, concernant l’accord nucléaire iranien, que « le mauvais accord qui a été conclu en 2015 était meilleur que la situation qui l’a précédée ». « Ce n’est pas seulement mon avis, mais celui de tous ceux qui occupaient un poste sécuritaire, chefs d’état-major, chefs du Mossad et autres. Pour nous, l’accord qui a été conclu à l’époque était meilleur qu’auparavant ».

E. Olmert a ajouté que « le retrait des États-Unis de cet accord était dangereux et nuisible », notant qu’il a « causé de terribles dommages à la sécurité d’Israël, et cela s’est produit grâce aux incitations de Benjamin Netanyahu ». Et de souligner que « les propos sur une offensive militaire qui détruit tout est du n’importe quoi. Ca ne prouve pas notre force, mais plutôt révèle la faiblesse (d’Israël) ».

Selon Olmert, « ce qu’il faut faire, c’est d’avoir recours à toutes les options dont nous disposons avec sagesse et responsabilité, en coopération avec les États-Unis, afin d’influencer en cas de conclusion d’un nouvel accord, et dans l’espoir qu’il sera le meilleur ».

Les propos d’Olmert interviennent au lendemain des déclarations du chef de la diplomatie iranienne. Hossein Amir Abdollahian a dit: « Nous sommes proches d’un bon accord, mais pour le conclure dans un court terme, c’est l’autre partie qui doit s’engager ».

Les pourparlers pour sauver l’accord de 2015 ont été relancés fin novembre à Vienne. Ils visent à faire revenir dans le pacte les États-Unis, qui l’ont quitté en 2018, et de faire en sorte que la République islamique respecte de nouveau ses engagements, dont elle s’est détachée en réaction au rétablissement des sanctions américaines.