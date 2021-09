Nucléaire iranien : Téhéran critique le deux poids deux mesures de l’Occident

Kazem Gharibabadi a critiqué, mercredi, la politique de deux poids deux mesures des États-Unis et du Royaume-Uni envers les programmes nucléaires de l’Iran et de l’Australie. « Il est regrettable que les pays reprochant à l’Iran l’enrichissement de l’uranium à 60%, ce qui est fait à des fins humanitaires et pacifiques, ont décidé de vendre à l’Australie des sous-marins nucléaires militaires qui fonctionnent au combustible nucléaire enrichi à plus de 90%» a affirmé entendre K. Gharibabadi.

Le haut diplomate iranien a poursuivi que « l’Agence internationale de l’énergie atomique doit avoir accès aux matières nucléaires hautement enrichies en Australie à tout moment convenu et raisonnable, et aucune excuse n’est acceptable. » et d’assurer que les États-Unis et le Royaume-Uni devraient cesser d’avoir recours à des politiques de deux poids deux mesures et à l’hypocrisie et de fuir leurs obligations en vertu du TNP, en particulier l’article 3, sous prétexte de fausses « préoccupations stratégiques ».