Nucléaire iranien :Téhéran critique le rôle « déstabilisateur » de la France…

« Il ne faut pas ignorer le rôle de la France dans la déstabilisation » de la région, a déclaré à la presse Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Vendredi, au premier jour de la tournée du président français Emmanuel Macron dans le Golfe, les Emirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale pour 14 milliards d’euros. « Nous attendons que la France soit plus responsable: la militarisation de notre région est inacceptable et les armes qu’ils (les Français) vendent sont à l’origine des troubles que nous constatons », a dit le porte-parole iranien.

Ses propos sont intervenus alors que le conseiller émirati à la sécurité nationale, cheikh Tahnoun ben Zayed, a rencontré, à Téhéran, des responsables iraniens de premier rang.

« On assiste à la vente de dizaines de milliards de dollars d’armes aux pays arabes du Golfe alors qu’il y a de fréquentes réunions autour de nos missiles », a déploré S. Khatibzadeh. Lequel a rejeté la demande de la France d’ »associer » les pays de la région pour « avancer » dans les discussions autour de dossier nucléaire iranien.

« Nous ne pouvons pas traiter la question nucléaire sans traiter la question régionale, et nous ne pouvons pas avancer sans associer nos amis de la région », avait déclaré le chef de l’État français.

« La France sait bien que ces affirmations n’ont ni fondement juridique, ni rationnel », a rétorqué S. Khatibzadeh.

Après cinq mois d’interruption, les négociations pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 ont repris le 29 novembre entre l’Iran et les pays encore faisant partie du pacte, avant la pause de vendredi. Ils reprendront ce jeudi à Vienne, rapportent les agences de presse iraniennes. « Nous poursuivrons les discussions jeudi (…) et attendons des mesures concrètes des Occidentaux », a déclaré le principal négociateur iranien, Ali Bagheri Kani, lors d’une visite à Moscou dont rend compte l’agence de presse Isna. Selon Tasnim, autre agence iranienne, cette date a été arrêtée en accord avec Enrique Mora, coordinateur de l’Union européenne.

Les pourparlers ont été interrompus vendredi, les responsables européens exprimant leur consternation face aux exigences des négociateurs iraniens. « Les propositions présentées par l’Iran la semaine dernière ne constituent pas une base raisonnable et compatible avec l’objectif d’une conclusion rapide dans le respect des intérêts de tous. Aucune des délégations présentes, hormis l’Iran, n’a souhaité que la négociation redémarre sur cette base », a rappelé mardi Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, lors d’un point de presse.