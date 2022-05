Nucléaire iranien : Téhéran veut récupérer ses biens

Lors d’une conférence de presse hebdomadaire, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré qu’Enrique Mora, négociateur de l’UE dans les pourparlers sur le nucléaire iranien, rencontrera mercredi Ali Bagheri Kani, son homologue iranien. Cette visite de E. Mora en Iran prouve que les négociations nucléaires sont sur la bonne voie, a déclaré S. Khatibzadeh. Précisant que si les Etats-Unis décident aujourd’hui de rendre ce qu’ils ont pris dans la poche des Iraniens, un accord pourrait être conclu après la visite d’E. Mora.

S. Khatibzadeh a ajouté que les négociations entre l’Iran et les autres parties à l’accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (PAGC), s’étaient poursuivies sans relâche.

L’Iran a annoncé à plusieurs reprises que des messages sont constamment échangés indirectement entre l’Iran et les Etats-Unis via Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE et également coordinateur de la commission mixte du PAGC, a noté S. Khatibzadeh.

En réponse aux remarques de J. Borrell, qui a déclaré samedi qu’il recherchait un « juste milieu » pour sortir les pourparlers de Vienne de l’impasse, le responsable iranien a souligné que ce qui s’était passé dans les pourparlers de Vienne est le résultat de l’indécision des Etats-Unis. Rejetant l’idée d’une impasse dans les négociations, le porte-parole iranien a déclaré que l’Iran et les autres parties au PAGC s’étaient mis d’accord sur le projet d’accord.

En juillet 2015, l’Iran a signé avec plusieurs puissances mondiales un accord sur son programme nucléaire, en vertu duquel Téhéran acceptait de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales contre le pays. Cependant, l’ancien président américain Donald Trump a retiré Washington du PAGC en mai 2018 et a réimposé des sanctions unilatérales contre l’Iran, poussant ce dernier à abandonner progressivement certains de ses engagements à l’accord.

Depuis avril 2021, plusieurs cycles de négociations ont eu lieu dans la capitale autrichienne entre l’Iran et les parties restantes au PAGC en vue de relancer l’accord. Téhéran insiste sur les garanties que le gouvernement américain n’abandonnera plus l’accord et qu’il lèvera les sanctions d’une manière qui puisse être vérifiée.