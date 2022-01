Nucléaire pakistanais : Les grenouillages du Mossad en Suisse et en Allemagne

Le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a rendu compte pour la première fois de ces faits dimanche 2 janvier. Selon le journal cité par les médias israéliens, « il est vite apparu que le Mossad pourrait être derrière les attaques et les menaces. Pour Israël, la perspective que le Pakistan, pour la première fois, puisse devenir un État islamique avec une bombe atomique constituait une menace existentielle. »

L’Organisation pour la non-prolifération des armes nucléaires en Asie du Sud, entité jusque-là inconnue, a revendiqué les explosions en Suisse et en Allemagne.

La NZZ rapporte le rôle du scientifique nucléaire pakistanais, Abdul Qadeer Khan, le père du programme d’armes atomiques du Pakistan, qui a sillonné l’Europe dans les années 1980 pour obtenir la technologie et les plans des institutions et des entreprises occidentales pour un dispositif d’armes nucléaires.

Il convient de rappeler que l’entité sioniste dispose de 300 ogives nucléaires capables d’être transportées par les missiles balistiques, les sous-marins (avec missile de croisière) et les avions.