Observateurs des élections mobilisés : Le collectif CAOE se déclare fin prêt

Le coordinateur a présenté aux médias le bilan des préparatifs pour l’observation du processus électoral 2021 dans le cadre du projet«Observation non partisane des élections législatives, régionales et communales 2021», projet cofinancé par l’Union Européenne. Il a rappelé que les observateurs seront chargés d’accomplir leurs missions dans les bureaux de vote sélectionnés pour l’observation de toutes les phases du processus électoral, précampagne, campagne et jour du scrutin.

Les observations recueillies et documentées par le CAOE, dans le strict respect des principes d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance à l’égard de toute entité partisane ou organisme gouvernemental, auront pour finalité d’assurer le respect de la transparence, de la liberté et de la probité du processus électoral.

Le CAOE a accordé une place importante aux médias lors de l’opération électorale pour l’encouragement de la participation politique, tout en rappelant que le collectif avait suivi les différentes informations diffusées par la presse écrite, électronique et audiovisuelle en rapport avec les élections.

Le collectif, qui regroupe 70 associations, a observé la plupart des opérations électorales au Maroc depuis 2002, publiant à ce sujet des rapports, études et recommandations. Le processus des préparatifs pour l’observation a été lancé depuis l’annonce de la date des prochaines élections à travers une dynamique de débat interne comprenant le volet juridique, la méthodologie d’observation et le suivi médiatique.