Obstruction du passage d’El Guerguerate : A. Guterres rétablit la vérité qui fait mal au « Polisario »

Les éléments armés du «Polisario» meublaient entre octobre et novembre 2020le décor désertique au niveau du passage d’El Guergarate reliant le Maroc à la Mauritanie. Catégorique là-dessus, le rapport du Patron de l’ONU dévoile au grand jour ce que les sécessionnistes du «Polisario» et leur mentor régional, l’Algérie en l’occurrence, tentaient de cacher, sans succès.

Depuis le 22 octobre «des opérations de reconnaissance par hélicoptère de la Minurso au-dessus de Guergarate ont constaté la présence dans la bande tampon de 12 membres du Polisario armés en uniforme militaire», précise le rapport d’A. Guterres qui indique que les observateurs de la Minurso ont également confirmé la présence de «8 véhicules militaires, dont deux étaient équipés d’armes lourdes».

Le «Polisario», ajoute A. Guterres, a été informé, par la Minurso, que sa présence à El Guergarate constituait «une violation de l’Accord militaire n° 1», et a été «exhorté à retirer son personnel militaire et ses véhicules de la bande tampon».

En vue de justifier son déploiement dans la zone de passage, le «Polisario» a invoqué la «protection des manifestants civils» présents également dans la zone tampon. Alors que le Maroc n’a cessé de dénoncer ces violations qui ont duré pendant trois semaines au cours desquelles les soi-disant «manifestants» et éléments armés du «Polisario» ont bloqué toute circulation entre le Maroc et la Mauritanie, tel que confirmé dans le rapport du Secrétaire général. Même l’accès aux observateurs de la Minurso à la zone était problématique. Une situation ubuesque qui a poussé le Royaume, dès le 13 novembre 2020, à mener une action de génie civil par laquelle il a rétabli, une fois pour toutes, la libre circulation des personnes et des biens dans ce passage stratégique.

L’aspect pacifique de cette intervention des Forces Armées Royales a été relevé dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU qui a indiqué «qu’aucune victime n’a été signalée à la Minurso dans les événements de la journée» du 13 novembre, ce qui est un démenti fort aux accusations du «Polisario», dont les éléments armés ont fui la zone, suite à l’intervention des FAR.