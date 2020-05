OCP et Cosumar dans la course à la R&D pour contrer le Covid-19

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut Pasteur du Maroc (IPM), avec l’appui du Groupe OCP et de la Fondation OCP, joignent leurs efforts pour doter le Maroc d’une capacité supplémentaire de recherche et de lutte contre les pandémies de germes hautement pathogènes.

La convention signée entre ces partenaires consiste à mettre en commun leurs ressources et moyens pour contribuer au développement de la capacité nationale de recherche en virologie. La signature de cette convention s’inscrit pleinement dans le cadre de l’effort national pour la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Le contexte national de crise sanitaire actuel met en évidence, plus que jamais, l’importance de développer les capacités du Maroc en matière de recherche en virologie et de lutte contre les germes hautement pathogènes, ainsi qu’en matière de veille pour aider à anticiper et à faire face à de pareilles crises.

De son côté, la Fondation de Recherche de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie a mis au point en collaboration avec un comité de médecins composé d’une équipe de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et d’un médecin militaire du service de santé militaire des FAR, un dispositif médical intelligent distribué de respiration artificielle à modes multiples.

La réalisation de ce prototype a été parrainée par le groupe sucrier marocain COSUMAR et sera destiné à répondre aux besoins des différents centres médicaux recueillant les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Ce respirateur artificiel dont le brevet a été déposé auprès de l’OMPIC est en cours d’homologation par les autorités compétentes et sera produit et commercialisé par une entreprise Marocaine.