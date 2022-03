OCP : Le CA bondit de 50% en 2021

2021 est une année de résultats records et de réalisations importantes pour OCP, marquée par une excellente performance au quatrième trimestre. C’est ce qu’a déclaré le président-directeur général du groupe, Mostafa Terrab, à l’occasion de la publication des résultats du Groupe à fin décembre 2021, ajoutant que « la hausse progressive des prix tout au long de l’année, associée à notre capacité à satisfaire la demande sur l’ensemble de la chaîne de valeur, a permis une augmentation de 50% de notre chiffre d’affaires et une hausse de 94% de l’EBITDA, grâce à une production efficiente qui a plus que compensé l’impact de la hausse des coûts des intrants ».

En effet le chiffre d’affaires de la roche a augmenté de 32% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’amélioration des prix, qui ont suivi la tendance à la hausse des prix des engrais, et de l’augmentation des volumes d’exportation, principalement vers l’Europe et l’Asie, précise OCP dans un communiqué relatif à ses résultats à fin décembre 2021. La hausse des prix de vente a entraîné une augmentation du chiffre d’affaires de l’acide phosphorique et des engrais phosphatés de respectivement 51% et 57% par rapport à l’année précédente en monnaie locale, explique le groupe. Et d’ajouter que cette performance a été partiellement impactée par la baisse des exportations d’acide vers l’Asie, notamment l’Inde, où le mix produit a évolué, et par le recul des volumes d’engrais exportés. Ce dernier résulte principalement des faibles niveaux de stocks d’OCP au début de 2021, compte tenu des volumes de production et d’exportation records réalisés en 2020, de la baisse de la demande en Europe et du retard des subventions gouvernementales en Inde.

L’efficacité opérationnelle du Groupe, ainsi que la hausse des prix de vente, ont en grande partie neutralisé l’augmentation des coûts du soufre et de l’ammoniaque, et se sont traduites par une progression de 52% de la marge brute en monnaie locale, à 55,218 Mrds DH contre 36,426 Mrds DH un an plus tôt. L’EBITDA a enregistré la croissance la plus significative, depuis plus d’une décennie, avec une hausse de 94% d’une année sur l’autre, pour s’établir à 36,27 Mrds DH contre 18,65 Mrds DH en 2020.

La hausse des ventes, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduites par une marge d’EBITDA record de 43%. Le résultat d’exploitation s’est élevé à 25,8 Mrds DH, en hausse significative par rapport aux 6,26 Mrds DH réalisés l’année dernière. Le résultat d’exploitation à fin décembre 2020 intégrait une charge non récurrente de 3 Mrds DH, relative à la contribution d’OCP au Fonds National Spécial Covid-19 au second trimestre 2020. Pour sa part, l’endettement financier net s’est élevé à 46,07 Mrds DH avec un ratio de levier financier de 1,24 au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, le communiqué rappelle qu’en date du 23 juin 2021, le Groupe OCP a émis avec succès un emprunt obligataire international de 1,5 milliard de dollars dont 750 millions de dollars sur 10 ans à un taux de 3,75 % l’an et 750 millions de dollars sur 30 ans à un taux de 5,125 % l’an.

Cette opération s’est accompagnée par le rachat partiel des emprunts obligataires de 2014 – 10 ans à hauteur de 41% et 2015 – 10,5 ans à hauteur de 44% pour respectivement 517 et 444 millions de dollars. Enfin, Le Conseil d’administration du Groupe OCP, réuni le 15 mars, a proposé la distribution de 8,1 Mrds DH de dividendes vers l’actionnaire.