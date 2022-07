ODD : A. Lahlimi s’entretient avec la DG de l’AUDA-NEPAD

Les deux parties ont ainsi discuté des moyens à même de garantir un alignement en matière de mise en œuvre et atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), de l’Agenda 2063, ainsi que du Nouveau modèle de développement (NMD), dans un esprit d’unité et de collaboration parfaite. Les entretiens ont aussi porté sur les différentes questions de développement de l’Afrique et de construction d’une économie ouverte et diversifiée du continent.

A cette occasion A. Lahlimi a souligné l’importance d’assurer une souveraineté africaine alimentaire et de médicaments, tout en mettant en avant la présence forte du Maroc en Afrique dans différents secteurs de développement. Il a également appelé à créer les conditions pour que la circulation des hommes soit une source de production et de prospérité en faveur du continent.

Pour sa part, N. Bekele-Thomas a souligné la nécessité de développer des instruments efficaces de mise œuvre de l’Agenda 2063 qui vise à transformer l’Afrique en puissance mondiale de l’avenir. Dans cette perspective, elle a relevé l’importance d’engager le peuple africain et l’ensemble des entités de la société pour l’atteinte des différents objectifs, appelant, à cet égard, à hisser les différentes actions à un niveau africain.

Les deux parties ont exprimé leur volonté et engagement à fédérer les efforts et à mobiliser les compétences, tout en garantissant des données et des statistiques de qualité à même de procurer une plus grande visibilité sur les besoins et ambitions de l’ensemble des pays du continent.