Odeur de poudre à la frontière irako-iranienne : Un général iranien menace

Le général Pakpour a reproché aux responsables du Nord irakien leur inaction face aux agissements des groupes armés terroristes de porter atteinte à la sécurité de la République Islamique d’Iran (RII) en utilisant le territoire de cette région, malgré plusieurs remarques faites à ce sujet par Téhéran.

«Cela fait des années que les groupes terroristes contre-révolutionnaires affiliés à l’Arrogance mondiale et aux services d’espionnage des pays étrangers utilisent la géographie du Nord irakien afin de perturber la sécurité des régions frontalières de la RII et nuire au calme des habitants desdites régions. Le pays a fait des remarques nécessaires à ce sujet au gouvernement irakien et aux responsables du Nord [région autonome du Kurdistan] irakien », a ajouté le responsable militaire iranien. Affirmant que ce sont « le gouvernement irakien et la région autonome du Kurdistan irakien qui sont censés ne pas permettre aux terroristes d’utiliser cette région pour s’activer ou y installer leurs positions en vue de provoquer menace et insécurité contre l’Iran».

Le général a précisé que pour la RII, « tout manquement ou négligence là-dessus est contraire au principe du bon voisinage et nuisible aux relations bilatérales ».

Un affrontement armé survenu à la frontière de la province iranienne du Kurdistan limitrophe avec la région autonome du Kurdistan irakien a fait tout récemment un mort parmi les garde-frontière iraniens. «Reza Sepahvand, effectif de la patrouille frontalière de Baneh, a été tué en martyr le mercredi 1er septembre au soir lors d’un affrontement avec des hommes armés dans le village de GalehSoureh», a annoncé jeudi dernier le gouverneur de Baneh, située à 270 km de Sanandaj, chef-lieu de la province iranienne du Kurdistan.