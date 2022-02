Offensive russe en Ukraine : Des combats signalés près de Kiev

« L’infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service », a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. « Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites », a signalé l’armée russe.

Les forces armées russes ne portent pas de frappes d’artillerie ou aériennes sur les villes ukrainiennes, ce sont les infrastructures militaires qui sont ciblées, avec des armes de haute précision, ainsi que des sites de la défense aérienne et des aérodromes militaires a également annoncé le ministère russe de la Défense. Dès lors, la population civile n’est pas menacée, a assuré le ministère.

Le quartier général de l’opération des forces conjointes de l’Ukraine dans le Donbass est pratiquement détruit, a pour sa part déclaré Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk, sur Rossiya 24.

Les forces russes ont frappé des infrastructures militaires ukrainiennes, a pour sa part confirmé Volodymyr Zelensky, qui a introduit la loi martiale sur l’ensemble du territoire du pays.

Dans un discours surprise prononcé tôt ce matin, le Président russe a annoncé une opération militaire dans l’est de l’Ukraine pour « protéger » les habitants du Donbass car « les républiques populaires du Donbass ont demandé de l’aide à la Russie ».

«Toutes les missions assignées aux groupements des forces armées de la Fédération de Russie pour cette journée ont été accomplies avec succès», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense jeudi 24 février en fin d’après-midi. «L’opération militaire spéciale se poursuit», a ajouté le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, lors d’un briefing. Il a par ailleurs annoncé que les forces des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk avaient percé les défenses ukrainiennes et avancé de «6 à 8 kilomètres vers l’intérieur du territoire». «Cela a été rendu possible par l’appui-feu assuré par l’artillerie et l’aviation de l’armée russe», a-t-il précisé à ce sujet. La Défense russe annonce en outre avoir mis «hors d’usage» 83 infrastructures militaires ukrainiennes «terrestres», abattu «deux Sukhoï-27, deux Sukhoï-24, un hélicoptère et quatre drones Bayraktar TB-2». Au sud, l’armée russe a assuré avoir atteint la ville de Kherson, près de la Crimée, ce qui aurait permis «de débloquer le canal de Crimée du Nord et de rétablir l’approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée».