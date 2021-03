Offre d’autonomie au Sahara: L’UE appelée à faire mieux

«Nous attendons une prise de position plus dynamique de l’Union européenne sur nos provinces sahariennes pour pouvoir aller de l’avant dans le cadre de la solution d’autonomie», a souligné l’ambassadeur lors d’une réunion par visioconférence de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb du Parlement européen consacrée au partenariat avec le Maroc.

«Nous partageons beaucoup de choses avec l’UE. Nous voulons avancer la main dans la main, mais nous souhaitons en retour que l’Europe soit plus dynamique dans la résorption de nos problématiques», a-t-il ajouté. Évoquant la reconnaissance des États Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le diplomate marocain a relevé qu’il s’agit d’une décision qui renforce les chances d’une relance du processus onusien dans le cadre de la solution d’autonomie.

«Le Maroc a toujours été, à côté de l’Europe, un apporteur de paix et de stabilité. C’est ce que nous sommes en train de faire dans le dossier libyen par exemple où nous prônons une solution venant des libyens eux même et c’est ce qui semble se dessiner aujourd’hui. Nous sommes heureux et fiers d’y avoir contribué», a dit A. Rahhou.

L’ambassadeur a, par ailleurs, rappelé que le Maroc a accueilli favorablement la communication de la Commission européenne sur la nouvelle politique de voisinage. Le Maroc, a-t-il dit, a adhéré à la grande majorité des projets phares dans cette politique qui correspondent aux quatre axes adoptés dans «la Déclaration politique conjointe» à l’occasion du Conseil d’Association de juin 2019, pour asseoir la relation Maroc-UE sur des bases solides.»

Le royaume aspire, à ce titre, à ce que son statut avancé avec l’UE soit une réalité pas seulement en ce qui concerne les programmes économiques, mais aussi en matière de concertation sur les sujets qui le touchent directement et souhaite que le niveau de concertation avec l’UE soit amélioré concernant les décisions dont il subit directement les conséquences, notamment en ce qui concerne l’élaboration des politiques fiscales, les questions de l’environnement, de la sécurité, de la migration, a-t-il plaidé.

Dynamique enclenchée

L’appel lancé par A. Rahhou, le jour même où il a été nommé par le Roi à la tête du Conseil de la concurrence, a été précédé par celui fait, jeudi, par Mohamed Ameur, ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, pour que l’Europe joue la carte marocaine.

“Il est temps que l’Europe s’implique davantage pour la résolution de ce conflit et s’engage à soutenir la proposition d’autonomie dans les provinces du sud présentée par le Maroc”, a indiqué l’ambassadeur lors d’une visioconférence organisée par l’institution belge “le cercle royal gaulois artistique et littéraire”.

M. Ameur a insisté que l’Union européenne “ne peut pas se permettre d’avoir une position de neutralité négative”, relevant que face aux enjeux sécuritaire, migratoire et climatique et aux menaces qui pèsent sur la région, l’Europe a intérêt à ce que le Maghreb surmonte le blocage et retrouve son unité.

“De par sa proximité géographique, historique et culturelle, l’Europe est directement impactée par ce conflit”, a noté l’ambassadeur, relevant que de plus en plus de voix se sont élevées ces derniers temps dans le Vieux Continent pour demander à l’UE de s’engager davantage, en vue de faire avancer la résolution de ce différend artificiel.

Lors de cette visioconférence organisée sous le thème “La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur les provinces sahariennes : signification et portée”, M. Ameur est revenu sur la décision américaine qui s’inscrit selon lui, dans “une perspective de paix et une logique de solution”. La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est venue rompre le statu quo et a enclenché une dynamique positive à l’échelle internationale, s’est félicité l’ambassadeur.

Rappelant l’ouverture par plusieurs pays de consulats dans les provinces du sud, M. Ameur a souligné le soutien grandissant à la proposition marocaine d’autonomie et à l’intégrité territoriale du Royaume, mettant l’accent sur la nécessité de consolider cette dynamique et de soutenir l’initiative d’autonomie dans les provinces du sud sous la souveraineté du Maroc, en vue de sortir ce dossier de l’impasse.

L’ambassadeur a également mis en exergue les efforts du Royaume pour la résolution de ce conflit qui s’éternise depuis près d’un demi-siècle et son attachement au processus politique sous les auspices de l’ONU. Le Maroc, a-t-il affirmé, a toujours exprimé sa bonne volonté et privilégié une démarche de “négociations et de compromis” pour aboutir à une issue consensuelle à ce conflit.

Le diplomate a par ailleurs mis en exergue la forte dynamique de développement socio-économique enclenchée dans les provinces du sud qui a permis à cette région de devenir un pôle de rayonnement et de prospérité au Maroc et en Afrique.

Cet essor que connaît le Sahara marocain, qui est le résultat d’importants efforts déployés par le Royaume sous la conduite de SM le Roi et à la faveur d’investissements colossaux, profite directement à la population locale, a-t-il relevé.

L’ambassadeur est également revenu sur l’intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour restaurer et préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens dans la zone tampon d’El Guerguarat, rappelant que le Maroc, qui a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu, a mené cette opération pacifiquement et dans le respect de la légalité internationale.