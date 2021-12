Offre industrielle à Marrakech-Safi : CRI Investment Day vise le Parc Industriel Sidi Bouathmane

Après avoir présenté les atouts et opportunités industriels de la métropole du Grand Marrakech, une visite du parc a eu lieu, permettant aux centaines d’industriels ayant répondu présents, de découvrir les infrastructures de la zone industrielle et le retour d’expérience d’acteurs industriels déjà présents sur le site. Ce sont aujourd’hui 44 lots de 230 à 15.000 m² qui sont proposés aux industriels porteurs de projets créateurs de valeurs et d’emplois à un prix moyen de 240 dhs/m2.

Cet appel à projets est le fruit d’un travail collectif, sous l’égide de la Wilaya de la région Marrakech-Safi et de la Province de Rehamna, en partenariat avec la société Al-Omrane Marrakech-Safi, la direction régionale du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence Urbaine de Rhamna El Kelaa et la Commune de Sidi Bouathmane.

« Nous recevons depuis 2 ans au CRI de Marrakech-Safi plusieurs demandes pour un foncier industriel structuré et compétitif, de la part d’industriels locaux, nationaux et internationaux. Et cette demande ne s’est pas tarie, malgré la pandémie. Cette remise sur le marché de 44 lots non valorisés est une première réponse, en attendant le développement des nouvelles zones industrielles autour du futur pôle industriel et logistique de Harbil » assure Mohamed Amine Sabibi, Directeur du Pôle Impulsion Économique et Offre territoriale.

A proximité directe de Marrakech d’une part, et de la nouvelle ville verte de Benguerir d’autre part, Sidi Bouathmane est promise à un très bel avenir. En effet, plusieurs projets structurants sont prévus dans cette zone et permettront d’accroitre son attractivité et développer son tissu socio-économique. On peut citer la future zone logistique multimodale, le futur agropole et marché de gros, ainsi qu’une nouvelle zone de développement résidentielle et commerciale, abritant une université sur 10Ha.

Pour soumissionner à l’appel à projets, les investisseurs devront d’abord déposer leurs dossiers sur le portail www.marrakechinvest.ma/PISB. Ensuite une première commission permettra de présélectionner les investisseurs selon une grille d’évaluation transparente faisant la part belle aux projets créateurs de valeurs et d’emplois, dédiés à l’export ou substituant à l’importation. Une deuxième étape de présélection aura lieu, suivi par une réponse des soumissions présélectionnées à une check-list qui est disponible au niveau de la plateforme cri-invest.ma. Ces dossiers seront ensuite traités par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement, conformément à la loi 47-18.