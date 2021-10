OFPPT/ Hôtellerie : Lancement du programme de formation d’excellence « VET by EHL »

Loubna Tricha, directrice générale de l’OFPPT, a indiqué à cette occasion, que le programme VET by EHL, ouvert aux techniciens spécialisés et techniciens des filières THR, portera sur 4 formations qualifiantes, en l’occurrence l’art culinaire, l’hébergement, le service Food & Beverage et l’administration hôtelière. Trois niveaux de formation de six mois chacun ont été conçus pour ces curriculums, permettant une formation pratique en entreprise à raison de 50 % du programme horaire, a-t-elle fait savoir, expliquant que cette méthode d’apprentissage, permettra aux jeunes stagiaires de s’immerger davantage dans la vie professionnelle, tout en mettant en application leurs connaissances et compétences sur le terrain.

Le programme, qui bénéficiera à une première promotion de 140 stagiaires, sera sanctionné par des certificats co-signés OFPPT – VET by EHL, dans les niveaux d’apprenti, d’associé et de spécialiste, a expliqué la directrice générale, notant que la formation sera dispensée dans deux sites pilotes à Témara et Casablanca, avant de généraliser l’expérience, notamment dans les cités des métiers et des compétences.

Ce programme, a-t-elle ajouté, est pensé et conçu suivant les meilleures pratiques et standards internationaux dans le domaine du tourisme afin d’apporter une valeur ajoutée concrète au rehaussement du service client et au soutien de la position du Maroc en tant que destination touristique de premier choix sur l’échiquier mondial.

Abordant la dynamique de restructuration de l’offre de formation de l’OFPPT dans les métiers du THR, L. Tricha a relevé qu’une nouvelle architecture a été déployée visant à garantir une formation actualisée, à même de répondre aux besoins en compétences. Il a notamment été question de mettre en place un tronc commun pour les niveaux technicien spécialisé et technicien, avec une spécialisation adaptée en deuxième année de formation, de prévoir un semestre supplémentaire dédié au développement des langues étrangères et des soft skills ou encore de prolonger la durée de formation à deux ans pour le niveau « qualification ».

Intervenant par visioconférence, Jens Henning Peters, responsable de l’enseignement et de la formation professionnels de l’EHL, s’est félicité du partenariat fructueux entre le Maroc et la Suisse depuis 100 ans, notamment en matière d’éducation et de formation. Il a insisté sur l’importance de l’enseignement continu tout au long de la vie, notant qu’un modèle permettant aux stagiaires de poursuivre leurs études au fur et à mesure du développement de leur carrière professionnelle a été élaboré. Ainsi, l’OFPPT bénéficiera de l’expertise de l’EHL grâce à un modèle suisse innovant, interactif et unique en son genre, qui place le stagiaire au centre de l’approche de formation, a-t-il ajouté.

En marge de la cérémonie de lancement du programme d’excellence « VET by EHL », l’office a procédé à la signature d’une convention-cadre de partenariat avec notamment la Confédération nationale du tourisme et la fédération nationale de l’industrie hôtelière, avec comme objectif l’implication des professionnels du secteur dans la mise en œuvre de ce programme d’excellence. De même, cinq conventions spécifiques ont été signées entre les directions régionales de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra et des établissements hôteliers de renom, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des lauréats, un accueil des stagiaires en entreprises et en formation par alternance ou encore à l’évaluation des stagiaires admis dans le cadre du programme.