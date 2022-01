Oléiculture : Al Moutmir booste de 30 à 40% la production d’olives

Pas moins de 630 agriculteurs ayant bénéficié des plateformes OCP Al Moutmir pour la saison agricole 2020-2021, ont réussi à améliorer leur rendement de 30 à 40%, selon les témoignages présentés lors d’un webinaire de l’initiative Al Moutmir et au moins 20% selon les chiffres d’OCP Al Moutmir en comparaison avec les autres champs agricoles témoins au niveau national.

Les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir ont accompagné ces agriculteurs depuis le début de la saison agricole et leur ont offert des formations et des conseils tout au long de l’année et à la demande. Les agriculteurs ont appris à mieux reconnaitre les signes d’une terre fertile et à étudier les feuilles de leurs oliviers pour déceler des anomalies à corriger.

En outre, grâce aux plateformes de démonstration Olivier installées (plus de 1500 au total en 2021 et plus de 3500 depuis le début de l’initiative, ndlr) pour la fertilisation des oliviers, les agriculteurs, ont pris conscience de l’importance de l’étude des sols et ont commencé à adapter le volume d’engrais selon les besoins de leurs terres et oliviers. Ils ont également appris à connaitre les dates clés pour chaque étape de la saison, ce qu’ils faisaient à l’instinct et sans étude ou connaissances au préalable.

Le programme leur apprend la gestion intégrée de la culture d’olivier basé sur les analyses du sol, la rationalisation de la fertilisation en utilisant les formules sur mesures produites par des smarts blenders.

Pour la campagne agricole 2020-2021, cette initiative a permis l’installation d’un total de 1 506 plateformes de démonstration de l’olivier, réparties sur 27 provinces et dans plus de 160 communes. L’initiative a également profité à plus de 6.000 bénéficiaires indirects.