Omicron se fraye son chemin : 28 cas confirmés et le reste à venir…

Les 27 nouveaux cas confirmés du nouveau « Omicron » du virus SARS-Cove-2 ont été enregistrés, depuis la première infection confirmée le mercredi 15 décembre 2021, portant le nombre total à 28 cas confirmés de cette mutation. Ainsi, 13 cas ont été répertoriés dans la région de Casablanca-Settat, 11 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et 4 dans la région de Fès-Meknès. Parmi ces cas, 20 ont été enregistrés au sein de sept foyers familiaux, en plus de 8 cas isolés, dont cinq (5) enfants âgés de 4 mois à 13 ans.

Le ministère ajoute que 46 cas probables ont été enregistrés, et sont en cours de confirmation, dont 14 dans la région de Marrakech-Safi.

A noter que le système de surveillance épidémiologique a enregistré mardi 381 cas confirmés de Covid-19, soit le plus grand nombre de cas quotidiens depuis le début de la période intermédiaire, dont 38 cas suspects du nouveau mutant « Omicron », le nombre des décès s’étant limités à 3 cas.

Le ministère prévient que la possibilité d’une rechute épidémique reste très probable, compte tenu de l’augmentation significative du nombre de cas et de foyers épidémiologiques, notamment familiaux. D’où l’appel à adhérer pleinement aux mesures préventives individuelles et collectives (port correct du masque, lavage fréquent des mains ou leur stérilisation avec un désinfectant à l’alcool, distanciation physique, et vaccination).

Présentant mardi le bilan bimensuel de la situation au Maroc, Dr. Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, a souligné que l’efficacité du vaccin a grandement contribué à éviter une rechute épidémiologique lors des deux dernières semaines, avec une taux de létalité stable malgré la hausse des cas positifs.

Il a évoqué, dans ce sens, la hausse de 50% du taux des cas positifs au cours des derniers quinze jours, contre une stagnation au niveau des taux de létalité et des cas admis en réanimation et aux soins intensifs. De même, 1 332 cas ont été recensés la semaine dernière, soit le bilan le plus important durant la phase intermédiaire ayant suivi la vague Delta, a fait remarquer le responsable. En évolution hebdomadaire, le taux de positivité a augmenté de 1,4% à 1,61% pendant la dernière semaine, a-t-il précisé.

Les cas admis en réanimation et aux soins intensifs ont connu une stagnation avec 100 cas en moyenne, selon le ministère, qui relève d’autre part que 13 cas de décès ont été recensés durant la dernière semaine, soit une légère hausse (+5) par rapport à la semaine d’avant. Le taux de reproduction s’est établi à 1,2 en raison de la hausse des cas positifs durant les deux dernières semaines, souligne-t-on de même source.

En outre, la campagne nationale de vaccination a connu une légère évolution, avec un taux de primo-vaccinés établi à 67,2%, contre 62,6% pour la deuxième dose et 6,6% pour la troisième.