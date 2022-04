OMTPME : Publication d’un cahier sur les entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers

Présentant d’abord une vue structurelle des différents secteurs du système productif, ce cahier regroupe des fiches sectorielles offrant un diagnostic plus fin, allant jusqu’au niveau des sous-branches et des activités de la Nomenclature Marocaine des Activités (NMA 2010), représentant ainsi un outil d’aide à la décision pour l’élaboration de politiques publiques en faveur des différents secteurs, mais aussi pour les investisseurs et les chercheurs.

En effet, ces fiches éclairent des sujets transversaux à l’ensemble des secteurs d’activité, notamment le nombre d’entreprises qui y opèrent, le nombre de salariés employés et le chiffre d’affaires réalisé. Lorsque les données sont disponibles, ces fiches intègrent aussi la valeur ajoutée et les investissements du secteur. S’appuyant sur la base consolidée de l’Observatoire regroupant des données émanant de plusieurs sources (Direction générale des Impôts, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Caisse nationale de sécurité sociale, Bank Al-Maghrib, ministère de l’Industrie et du Commerce), les fiches sectorielles présentées dans ce cahier concernent 431.811 entreprises opérant dans les secteurs précités.

L’ensemble de ces entreprises emploient 3.147.450 salariés et réalisent un chiffre d’affaires (CA) cumulé global de 1.742,2 Mrds DH, dont 304,3 Mrds DH à l’export, générant, ainsi, 377,5 Mrds DH de valeur ajoutée, précise l’OMTPME ajoutant que la répartition des entreprises par secteur révèle que celles-ci sont concentrées principalement dans le « Commerce, réparation d’automobiles et motocycles », la « Construction » et dans les « transports & Entreposage », avec des parts respectives de 34,5%, 15,6% et 10,1%, ajoute la même source.

Pour ce qui est de la répartition du chiffre d’affaires, les secteurs prépondérants sont le « Commerce, réparation d’automobiles et motocycles » avec 644,1 Mrds DH (37% du CA global), suivi de l’«Industrie manufacturière » avec 362,2 Mrds DH (20,8%) et de la « Construction » avec 226,2 Mrds DH (13%). La ventilation sectorielle des salariés révèle que l’ «Industrie manufacturière » génère 625.148 emplois, soit près de 20% des emplois des secteurs considérés. Elle est suivie par le « Commerce, réparation d’automobiles et motocycles » et par la « Construction », avec 17,9% et 17,1% respectivement.

Enfin, la répartition régionale des salariés des secteurs marchands non agricoles et non financiers montre que la région Casablanca-Settat concentre 46,3% des salariés, suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 15% et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 12,7%.