On achève bien les juges en République démocratique du Congo

Les autopsies réalisées, dont la deuxième en présence d’un médecin légiste de la Monusco, ne laissent rien au doute. Selon les rapports de ces examens cités par Célestin Tunda, vice-Premier ministre et ministre de la Justice, le juge ca été victime d’une hémorragie.

« Le juge Yanyi est mort principalement à la suite des coups qu’il a reçus, qui ont occasionné un traumatisme crânien. Il y a eu coagulation de sang dans le crâne. C’est cette situation qui a entraîné l’arrêt cardiaque, donc la mort. »

La famille et certains activistes soupçonnaient une mort par empoisonnement. Ce n’est pas le cas, d’après le ministre : « On a découvert des substances végétales non létales, qui étaient dans le corps. Ces substances ne sont pas la cause de la mort, mais c’est les coups qui ont provoqué la mort du juge ».

Plusieurs questions demeurent : quand est-ce que le juge a été battu ? Comment la famille ne l’avait-elle pas constaté ? Dans quel état était-il arrivé à son domicile, ensuite à l’hôpital ?

Le vice-Premier ministre C. Tunda annonce une enquête pour déterminer les circonstances de ce qu’il a qualifié de meurtre. Il devait reçevoir la famille du défunt mercredi 17 juin.