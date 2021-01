On reparle de la réunion de haut niveau maroco-espagnole

Dans une interview sur Canal Sur Radio, elle a assuré que les relations avec le Maroc étaient parfaitement normales malgré le fait que le sommet entre les deux gouvernements prévu mi-décembre avait dû être reporté en raison de la situation provoquée par la pandémie.

L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente, a porté sur les relations bilatérales entre les royaumes du Maroc et d’Espagne, ainsi que sur des questions régionales relatives à la Méditerranée, au Sahel et au Proche-Orient. D’autres sujets concernant l’Union européenne et le voisinage sud de l’Europe ont été également abordés.

Lors de cet entretien, A .G. Laya en a profité pour démentir les informations qui indiquent un éventuel transfert de la base américaine de Rota (Cadiz) vers le Maroc. «Rota ne court aucun danger (…) et il n’y a aucun risque à craindre pour son avenir», a-t-elle annoncé.

La ministre espagnole a assuré que le site « n’est pas en danger » et « il n’y a aucune raison de craindre » pour son avenir. Une nouvelle qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre Washington et Rabat, après que le président américain, Donald Trump, ait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental le 10 décembre. « Je ne peux pas parler des projets que les États-Unis ont avec le Maroc », a affirmé la patronne de la diplomatie espagnole.