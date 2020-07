On se mobilise, à Londres, pour la liberté de J. Assange 

Les pétitions et les lettres ouvertes se multiplient à travers le monde pour exiger la libération sans condition du fondateur de Wikileaks, emprisonné à Londres, dans l’attente de son procès en extradition vers les Etats-Unis où il risque 175 ans de prison pour avoir publié, par le truchement de lanceurs d’alerte, des documents de l’armée américaine, dans lesquels sont exposés ce qui s’apparente à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement britannique et plus particulièrement à Robert Buckland, secrétaire d’Etat à la Justice, une quarantaine d’organisations de défense des droits appellent, ce 3 juillet, à la libération immédiate de Julian Assange et à bloquer son extradition vers les Etats-Unis.

Parmi les signataires, on retrouve : Reporters sans frontières (RSF), la Fédération internationale des journalistes (FIJ), PEN international, une association internationale d’écrivains, le National Lawyers Guild, une organisation d’avocats et de juristes américains, ou Big Brother Watch, une organisation britannique de défense des libertés civiles. Un récit sélectif et trompeur dans le but de dépeindre les actes d’Assange comme étant néfastes et conspirateurs plutôt que comme des contributions à des informations d’intérêt public

Dans leur lettre, les signataires appellent le gouvernement britannique à respecter son «engagement en faveur de la liberté de la presse dans son propre pays». Ils rappellent que le gouvernement américain a inculpé le fondateur de Wikileaks de 18 chefs d’accusation pour «complot en vue de publier des informations classifiées». «Il s’agit de la toute première utilisation de telles accusations pour la publication d’informations véridiques dans l’intérêt public», écrivent les signataires. «Cela représente une tentative grave et dangereuse de criminaliser les communications des journalistes et de leurs sources […] au mépris total du droit du public de savoir», déplorent-ils. Les signataires dénoncent également le nouvel acte d’accusation formulé 24 juin par le ministère américain de la Justice élargissant l’accusation de complot.

Cette lettre vient s’ajouter aux très nombreux courriers et pétitions d’organisations exigeant la libération inconditionnelle du journaliste emprisonné. Parmi les plus récentes initiatives, celle de 216 médecins du monde entier ou celles de près de 1 500 journalistes internationaux du collectif Speak Up for Assange.