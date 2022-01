ONCF : Un CA prévisionnel estimé à plus tiers en 2021

Intervenant lors du Conseil d’Administration de l’ONCF, tenu vendredi en mode visioconférence sous la présidence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, M.R. Khlie a expliqué que “grâce à la bonne reprise de l’activité voyageurs et à la résilience des activités de transport des marchandises, l’Office prévoit de réaliser en 2021, un chiffre d’affaires de 3,5 Mrds DH contre 2,8 Mrds DH en 2020, soit une hausse de 25%”, rapporte un communiqué de l’ONCF.

Revenant sur le comportement des différentes activités de l’Office au cours de l’année 2021, il a précisé que l’activité Voyageurs a connu une reprise remarquable par rapport à 2020, a-t-il ajouté lors de cette réunion. Les prévisions à fin décembre, dénotent d’un rebond exponentiel de l’ensemble des indicateurs : le nombre de passagers s’est amélioré de +64% en passant de 21,1 millions en 2020 à 34,5 millions en 2021, et le chiffre d’affaires a progressé de +87%, en s’établissant à 1,5 Mrd DH en 2021 contre 803 MDH en 2020.

Pour ne citer qu’Al Boraq, qui a bouclé sa 3ème année d’exploitation en novembre dernier, il a compté en 2021, +100% de nouveaux adeptes en transportant 2,4 millions passagers, contre 1,3 million de voyageurs en 2020 et le chiffre d’affaires généré a suivi la même tendance en s’établissant à 317 MDH en 2021 contre 165 MDH en 2020 (soit +100%).

Quant au transport ferroviaire fret et phosphates, il a su malgré les affres de la crise sanitaire, démontrer beaucoup de résilience et a marqué globalement en 2021, une amélioration soutenue de ses indicateurs. Enregistrant plus de 25,5 millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2021 soit +2,6% par rapport à 2020, il a généré un chiffre d’affaires de 1,8 Mrd DH soit +2,3% par rapport à 2020. Ainsi, l’ensemble des indicateurs financiers, probables au 31 Décembre 2021, s’affichent au vert.