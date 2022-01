ONEE : Mise en service de deux nouveaux postes de transformation électriques

La première mise en service concerne la réalisation du Poste électrique 225/60 kV d’Essaouira qui s’inscrit dans le cadre du développement du réseau de transport d’énergie électrique de la ville et ses régions et de préparer l’évacuation de la production du futur parc éolien Jbel Lahdid d’une puissance installée de 270 MW, indique vendredi l’Office dans un communiqué.

D’un coût global d’environ 128 MDH, ce Poste permettra la satisfaction de la demande croissante en énergie électrique de cette ville touristique de la région de Marrakech-Safi. Les ouvrages comprennent la construction d’un nouveau Poste 225/60 KV d’une puissance de 2×100 MVA, une extension 225 KV au niveau du Poste 400/225 KV de Chemaia et extensions et aménagements au niveau du poste 60/22 KV existant d’Essaouira.

Les travaux ont également consisté, selon le communiqué, en la construction d’une ligne 225 KV d’une longueur de 33 km “Chamaia-Essaouira” et le rabattement des lignes 60 KV d’une longueur de 0,3 Km sur ce nouveau poste.

Le deuxième Poste de transformation, mis en service dans la commune de Ouled Saleh dans la Province de Nouaceur, contribuera, quant à lui, à la satisfaction de la demande croissante en énergie électrique de Nouaceur et ses régions. D’un coût global d’environ 105 MDH, ses installations comprennent, principalement, la construction d’une transformation 225/22 kV d’une puissance de 2×70 MVA, d’un rabattement d’une ligne 225 kV à double ternes d’une longueur de 6 km et d’un réseau de distribution moyenne tension de 12 km.

Avec la mise en service de ces nouveaux Postes, la puissance installée totale est passée de 120 à 320 MVA dans la région d’Essaouira et de 360 à 500 MVA dans la région de Nouaceur.