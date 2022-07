ONEE : Sensibilisation à l’assainissement liquide à Mirleft

Plusieurs activités ont été organisées lors de ces journées, notamment des exposés de sensibilisation au profit des acteurs locaux, ainsi que des rencontres entre les équipes de terrain de l’ONEE et les citoyens afin de les informer sur le nouveau projet d’assainissement liquide du centre de Mirleft, et les sensibiliser à l’importance de l’assainissement liquide pour la préservation de l’environnement, la gestion durable des ressources en eau et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le projet d’assainissement liquide du centre Mirleft, dont le coût s’élève à 54 MDH, a été réalisé par l’ONEE avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Allemande de Développement (KFW), la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Union Européenne (UE). Il consiste en la réalisation d’une station d’épuration de type lagunage naturel d’une capacité de 804 m3 par jour, la construction et l’équipement de quatre stations de pompage, la pose de 22,4 km de réseau de collecte et de transfert des eaux usées et la réalisation de 1700 branchements.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Assainissement Liquide Mutualisé et de réutilisation des eaux usées traitées (PNAM). De même, le centre de Mirleft fait partie des centres bénéficiant du Programme du Développement Intégré des Provinces du Sud 2016-2021 dont la convention a été signée en 2016 à Dakhla pour une enveloppe globale de 539 MDH pour le volet assainissement.

Cet important projet, contribuera au développement socio-économique du centre de Mirleft notamment sur le plan touristique à travers la préservation des plages de la région qui connaissent durant la période d’été, une affluence importante des estivants locaux et étrangers.