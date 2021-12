OPCVM : Hausse de l’actif net sous gestion à fin novembre

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de plus de 6 Mrds DH qui a concerné les OPCVM Monétaires et OCT (obligation court terme), indique l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information de novembre.

A fin novembre, les OPCVM OMLT (obligation moyen / long terme) ont affiché la plus haute performance mensuelle avec +0,21% et les OPCVM Actions la plus basse avec – 2,12%, fait savoir la même source.

En revanche, les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure performance annuelle avec + 18,56 % et les OPCVM Monétaires la plus faible avec + 1,33 %. Le nombre d’OPCVM en activité est passé de 533 le mois précédent à 535 à fin novembre avec le lancement de 2 fonds: FCP OBLIG OPPORTUNITÉS et FCP OBLIG LONG TERM, deux OPCVM OMLT gérés par IRG ASSET MANAGEMENT, a-t-on conclu.