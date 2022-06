OPCVM : L’encours sous gestion à 585,76 Mrds DH à fin mai

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de près de 6 Mrds DH qui a concerné les OPCVM Monétaires et OCT (Obligation court terme) %, indique l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information de mai 2022.

Par rapport à fin avril dernier, cet encours ressort en hausse de 0,38. Les OPCVM OMLT (Obligation moyen et long termes) ont affiché la plus haute performance mensuelle avec +0,11%, tandis que les OPCVM Actions ont enregistré la plus basse performance avec -5,12%.

Concernant les performances annuelles à fin mai 2022, les OPCVM OCT ont eu la performance la plus élevée avec +0,65 % et les OPCVM Actions la plus faible avec -7,39%.

En outre, l’ASFIM fait savoir que le nombre d’OPCVM en activité à fin mai 2022 est passé à 547, contre 545 un mois auparavant.