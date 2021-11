OPCVM : L’encours sous gestion dépasse 600 Mrds DH

Selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM), cette évolution est expliquée par la collecte nette de plus de 7 Mrds DH qui a concerné les OPCVM Diversifiés et OMLT (obligations, moyen et long termes).

Dans sa lettre mensuelle d’information du mois d’octobre, l’ASFIM fait savoir qu’à fin octobre 2021, les OPCVM Actions ont affiché la plus haute performance mensuelle avec +2,53% et les OPCVM Monétaires la plus basse avec + 0,14%.

Les OPCVM Actions ont eu la meilleure performance annuelle avec +21,12% et les OPCVM Monétaires la plus faible avec +1,21%. Le nombre d’OPCVM en activité s’est élevé, quant à lui, à 533 à fin octobre.