OPCVM : Un actif sous gestion de plus de 583 Mrds DH

Par rapport à fin mars 2022, l’actif sous gestion des OPCVM ressort en baisse de 2,21%, indique l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM) dans sa lettre mensuelle d’information d’avril 2022.

Ce repli s’explique, selon la même source, par la décollecte nette de plus de 15 Mrds DH, qui a concerné les OPCVM Monétaires, OCT (Obligation court terme) et OMLT (Obligations moyen et long termes).

Les OPCVM Actions ont affiché la plus haute performance mensuelle avec 3,67 % tandis que les OPCVM OMLT ont enregistré la plus basse performance avec 0,01 %, relève la même source. Concernant les performances annuelles à fin avril, les OPCVM OCT ont eu la performance la plus élevée avec 0,57 % et les OPCVM Actions, la plus faible avec -1,96 %. En outre, l’ASFIM fait savoir que le nombre d’OPCVM en activité à fin avril 2022 est passé à 545, contre 544 un mois auparavant.