Open Beach Fomaric 2022 : Le volleyball marocain s’illustre

Le duo marocain composé de Nora Dirhar et d’Imane Zeroual a remporté la compétition chez les dames aux dépens des Camerounaises Issen et Kipheng par 2 sets à 0 (21-17 et 21-14).

Mohamed Yeki et Soufiane Gharouti se sont imposés chez les hommes après avoir battu l’équipe du Cameroun composée de Basouko et Soul, également par 2 sets à 0 (21-20 et 22-20).