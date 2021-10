Open International de padel : 28 clubs en compétition internationale à Dakhla

Organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec l’Association nord sud action et avec l’appui de l’Association européenne des clubs de padel (AECP), cette compétition a pour objectif de promouvoir la ville de Dakhla, en tant que destination de choix dédiée aux manifestations sportives tout au long de l’année.

Cet évènement sportif constitue une belle opportunité pour la région tant sur le plan économique que touristique, note le communiqué, soulignant qu’en marge de l’évènement, des conférences et des sessions d’initiations liées à la discipline seront programmées.

Quelque 24 équipes issues de cinq continents étaient présentes lors de la première édition de l’Open international de padel qui s’était tenue en novembre 2019, avec la participation de grands champions mondiaux de padel comme Paula Eyheraguibel, huit fois championne du monde, Patty Llaguno, numéro 8 mondiale et Cédric Carité, champion d’Europe 2015 et 8 fois champion de France.

Le club de padel de Dakhla s’était déplacé à Malaga en Espagne pour prendre part à la coupe d’Europe des clubs du padel qui s’est tenue du 7 au 10 octobre.

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis qui se joue sur un court trois fois plus petit de 20 mètres sur 10, encadré de murs et de grillages. Les compétitions ne se déroulent qu’en double mixtes hommes-dames.