Opération palestinienne mortelle à Al-Khadirat : Une réponse à la réunion du Néguev ?

« Deux hommes armés ont ouvert le feu dans la ville al-Khadirat et ont blessé deux policiers avant de les tuer », ont rapporté les médias israéliens faisant état de quatre blessés, dont deux dans un état grave. Selon la chaine de télévision israélienne Canal 13, les deux auteurs de l’opération sont des palestiniens de 1948 et sont originaires de la ville palestinienne d’Oum al-Faham. L’un d’entre eux avait dérobé l’arme à feu d’un élément des gardes-frontières qui se trouvait dans la région. « Ils ont fait preuve d’habileté dans le maniement des armes », selon les médias israéliens. Selon la police israélienne, les deux auteurs de l’opération ont été tués.

Le 22 mars dernier, à Bir al-Sabea (Beersheba), 4 colons israéliens avaient été tués après avoir été heurtés à la voiture-bélier avant d’être achevés à coups de couteau. Deux jours auparavant, deux garde-frontières israéliens avaient été poignardés et blessés à Ras al-Amoud, dans la ville d’al-Qods occupée.

Au fur et à mesure que se renforce le processus visant à judaïser les quartiers palestiniens de Jérusalem, Cheikh Jarrah en tête, et qu’un sort similaire attend les territoires palestiniens, les Palestiniens estiment que seules les actions de résistance peuvent leur restituer leurs droits usurpés. Une hausse des opérations de résistance est observée ; elles sont le plus souvent solitaires, et réalisées sur l’unique initiative des leurs auteurs.

« L’opération d’al-Khadirat est planifiée avec précision et il est inconcevable qu’elle ait été exécutée d’une façon solitaire », ont analysé des médias israéliens. Selon Canal 13, « l’opération d’al-Khadirat impacte d’une manière non ordinaire le sentiment de sécurité chez les Israéliens. C’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis plusieurs années ».

Elle a eu lieu alors que se tient dans le désert du Néguev occupé, à l’invitation du ministre des Affaires étrangers israélien Yaïr Lapid, une rencontre avec des ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, du Maroc, du Bahreïn et des Emirats arabes unis. Daoud Chehab, responsable médiatique du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique, a déclaré cette opération est une riposte à « la rencontre du mal » à laquelle participent des ministres arabes. « Elle sonne le retour des opérations fédayins au cœur des sionistes pour dissuader leur offensive et leur terreur. C’est un message fort aux colons et aux soldats de l’occupation qui ont sévi et tué des centaines de palestiniens de sang-froid. C’est une gifle au système sécuritaire et des renseignements de l’ennemi sioniste. Elle illustre le choix de notre peuple en faveur de la résistance », a-t-il dit au micro de la chaine libanaise al-Mayadeen.

Il y a lieu de rappeler que les Palestiniens des territoires palestiniens de 1948, de la Cisjordanie occupée, de la bande de Gaza et du Néguev se préparent pour célébrer la Journée de la Terre, dont la commémoration devrait culminer le 30 mars prochain, date fatidique marquant l’usurpation de la Palestine. Depuis samedi 26 mars, plusieurs activités ont été organisées, dont un festival dans la bande de Gaza au cours duquel des dirigeants palestiniens de plusieurs partis et mouvements de résistance ont réitéré leur attachement indéfectible à la libération de leur patrie.

Khaled al-Batach, membre du bureau politique du Jihad islamique a assuré que « l’Epée d’Al-Qods sera toujours brandie pour protéger notre peuple au Néguev et à Cheikh Jarrah et dans les autres endroits où ils se trouve… L’équilibre des forces international commence à changer en faveur de notre cause. Nous à Gaza poursuivrons le soutien par tous les moyens ». Ismail Radwane, dirigeant du Hamas, a estimé pour sa part que « le message de notre peuple en cette Journée de la Terre est son attachement au retour à la Palestine. Il y aura des activités plus importantes le 30 mars. Nous ne permettrons pas de déraciner notre peuple de sa terre ». Dans le Néguev, une campagne de plantation d’arbres a marqué cette célébration signe de l’enracinement à la terre.