Opération spéciale chinoise à Taïwan : L’ordre présidentiel a été donné depuis Pékin

Le texte complet du document signé par le dirigeant chinois n’a pas été rendu public, mais les journalistes d’Avia.pro ont appris que le document envisage des actions visant à sauvegarder la souveraineté nationale du pays. Il ne s’agit pas d’un ordre de lancer une opération militaire spéciale, mais seulement de s’y préparer si les intérêts nationaux et la souveraineté de la Chine sont menacés.

Dans le même temps, les analystes estiment qu’au vu de la situation actuelle dans la région, la Chine pourrait bien lancer une opération militaire spéciale dans les prochains mois, si la situation autour de Taïwan n’est pas désamorcée. Les experts notent que même en tenant compte du soutien américain à Taïwan, l’île n’a aucune possibilité réelle de contrer la RPC.

« L’apparition de navires de guerre, de sous-marins, d’avions de chasse et de bombardiers américains dans la région n’est rien de plus qu’une tentative de démonstration de force de la part de Washington. Si nécessaire, la Chine détruira la flotte américaine en quelques heures, et les avions américains ne pourront guère s’approcher des frontières de la RPC à moins de 150 kilomètres », affirme l’analyste d’Avia.pro.

Auparavant, le ministre chinois de la défense et son homologue américain s’étaient mutuellement mis en garde au sujet de l’île autonome, revendiquée par Pékin.

Lors de leur rencontre vendredi 10 juin à Singapour, Wei Fenghe, ministre chinois avait prévenu Lloyd Austin que Pékin « briserait en mille morceaux » toute tentative d’indépendance de l’île, affirmant que « l’armée chinoise n’hésitera[it] pas un instant à déclencher une guerre, quel qu’en soit le coût », a déclaré un porte-parole du ministère chinois à l’issue de la réunion.

« Nous constatons une coercition croissante de la part de Pékin. Nous avons assisté à une augmentation continue de l’activité militaire provocatrice et déstabilisante près de Taïwan », a déclaré samedi le secrétaire américain à la défense, lors du forum de sécurité Dialogue du Shangri-La, à Singapour. « Cela inclut des avions [militaires chinois] volant près de Taïwan en nombre record ces derniers mois, et presque quotidiennement », a-t-il ajouté. « Nous nous opposons catégoriquement à tout changement unilatéral du statu quo de part et d’autre ». Il a également souligné qu’il était important que des « lignes de communication [soient] totalement ouvertes avec les responsables de la défense de la Chine ».