« Au cours d’une opération militaire spéciale, des soldats russes ont réussi à obtenir des documents secrets du commandement de la Garde nationale ukrainienne, confirmant la préparation du régime de Kiev à une opération offensive dans le Donbass en mars 2022 », a déclaré le général. I. Konashenkov a ajouté que le ministère de la Défense « se souvient bien des déclarations des dirigeants du régime de Kiev diffusées à grande échelle dans les médias occidentaux en février, concernant l’absence présumée de tout plan de prise de contrôle armée des républiques de Lougansk et de Donetsk et leur désir de résoudre tous les problèmes (… ) Cependant, les copies originales de documents militaires secrets de la Garde nationale ukrainienne prouvent clairement la fausseté de ces déclarations », a poursuivi le général.

Il a expliqué que ces documents, qui ont été mis à la disposition du ministère russe de la Défense, décrivent en détail le plan de préparation de l’un des groupes de choc chargé des offensives dans le Donbass. L’ordre militaire ukrainien accorde une grande attention aux questions de « sélection des individus, de l’examen psychologique de chacun et confirmation de leurs motivations élevées », constate le représentant officiel du ministère russe de la Défense.

Le 21 février dernier, le président russe Vladimir Poutine a signé le document reconnaissant officiellement l’indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Quelques jours plus tard, le 24 février, il a annoncé le début d’une opération militaire en Ukraine.