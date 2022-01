OPPO INNO DAY 2021 : Premier NPU d’imagerie de pointe et nouvelle marque au menu

Sur le thème « Reimaging the Future », l’événement comprenait un discours d’ouverture du fondateur et PDG de OPPO, Tony Chen, annonçant la nouvelle proposition de marque de OPPO « Inspiration Ahead ».

Au cours de la première journée de l’événement, OPPO a présenté son premier NPU d’imagerie de pointe, MariSilicon X, et le révolutionnaire OPPO Air Glass. OPPO a également présenté son premier smartphone pliable, OPPO Find N, lors de la deuxième journée de INNO DAY. Le NPU d’imagerie de pointe – MariSilicon X est basé sur la technologie de processus 6nm, MariSilicon X dispose d’une architecture avancée de mémoire NPU, ISP et multi-niveaux qui offre une puissance de traitement d’image incroyable avec une efficacité énergétique ultra-élevée. MariSilicon X permet pour la première fois de capturer des vidéos de nuit 4K IA dans le domaine RAW à l’aide des données d’image complètes sur des smartphones Android.

Le NPU d’imagerie de pointe fera ses débuts sur la série Find X au 1er trimestre 2022, ce qui en fait l’un des NPU d’imagerie commercialisés les plus avancés sur un smartphone à ce jour.

OPPO INNO DAY 2021 a également vu l’annonce officielle de OPPO Air Glass. Ce dispositif innovant aR (réalité assistée) est doté d’un guide d’ondes monocle révolutionnaire inspiré des ailes de la cigale, lui conférant son apparence légère et minimaliste. Il fournit des fonctions pratiques telles que la navigation, la surveillance des données de santé, le téléprompteur et la traduction en direct de la parole en texte sans le fardeau d’un appareil volumineux et lourd. OPPO Air Glass est équipé d’un système de projection compact auto-développé – le Spark Micro Projector – et d’un guide d’ondes de diffraction optique sur mesure, offrant un affichage aR vif et net dans tous les types d’environnements. L’appareil peut être utilisé à l’aide de smartphones et de montres intelligentes de OPPO. Il prend également en charge différentes interactions intuitives telles que les commandes tactiles, vocales et de mouvement, permettant aux utilisateurs d’obtenir les informations rapidement et facilement.

Enfin, lors de la deuxième journée de l’événement, le 15 décembre, OPPO a dévoilé son smartphone pliable très attendu, OPPO Find N.