Otan arabe : L’aiguillon hachémite

Le roi Abdallah n’a pas décrit la composition possible de l’alliance, mais a affirmé que la Jordanie se considère depuis des décennies comme un pays actif au sein de l’Otan, combattant « au coude à coude » avec les troupes alliées. Il a ajouté que « la vision d’une telle alliance militaire doit être très claire et son rôle bien défini » tout en assurant que « nous pouvons tous nous réunir et nous entraider, je pense que ce serait très inhabituel dans la région ».

Interrogé sur le conflit israélo-palestinien, le roi de Jordanie a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple d’obstacle possible à l’établissement de l’alliance. « S’ils ne se parlent pas, cela crée une incertitude et une instabilité dans la zone qui affecteront les projets régionaux », a-t-il martelé sans plus de détails. « Personne ne veut de guerre, personne ne veut de conflit », a déclaré le souverain hachémite, ajoutant que jusqu’à ce que l’alliance soit formée, il reste à voir quel pays de la région peut coopérer pour réaliser une vision commune.

En février, la télévision israélienne Channel 12 avait rapporté qu’une alliance de défense régionale avait été forgée entre Israël et certains pays arabes afin de faire face à la menace iranienne. Cela fait resurgir, des années après ce qu’il est convenu d’appeler « Printemps arabes », l’idée d’endiguer le croissant chiite qui s’étend de l’Iran jusqu’au Liban via l’Irak et la Syrie. Une idée claironnée par le roi jordanien.