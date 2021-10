OTAN-Russie : Des relations « au plus bas », reconnait J. Stoltenberg

Les relations entre la Russie et l’Otan traversent leur pire période depuis la fin de la guerre froide, et Moscou en porte la responsabilité, a déclaré mercredi 20 octobre Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Alliance atlantique. « Nos relations sont au plus bas depuis l’époque de la guerre froide. Et cette situation est le résultat du comportement de la Russie », a-t-il fait valoir en conférence de presse à Bruxelles.

Selon lui, Moscou « s’est emparé de territoires de ses voisins, s’est ingéré dans les processus démocratiques et a agi agressivement contre les membres de l’Otan ». « Pourtant, à une certaine étape, la Russie devra prendre conscience du fait que le monde serait plus sûr si nous entamions un dialogue constructif », a souligné J. Stoltenberg.

L’Alliance est prête à renouer le contact avec Moscou à tout moment, a-t-il insisté, tout en rappelant que l’organisation avait, outre le Conseil Russie-Otan, d’autres canaux de communication avec la partie russe, y compris des militaires.