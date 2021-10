Ouverture de la 1ère session parlementaire de la législature : Un discours royal attendu

Un communiqué du ministère de la maison royale, du protocole et de la chancellerie, précise que compte tenu des mesures préventives en vigueur imposées par l’évolution de la situation sanitaire, le Roi adressera le discours d’ouverture à partir du palais royal.

Le discours sera diffusé en direct à l’intérieur de l’enceinte du parlement et retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 16h00.

Dans ce contexte, le Roi a donné ses hautes orientations afin de garantir la sécurité des parlementaires, notamment à travers le respect de l’ensemble des mesures préventives adoptées.

A signaler que le président du bureau provisoire de la Chambre, Abdelwahed Radi a indiqué que la séance, qui débutera à 15h00, se tiendra conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et de l’article 21 du règlement intérieur de l’institution législative, indique un communiqué.

D’autre part, un communiqué conjoint des présidents des Chambres des Représentants et des Conseillers, a fait savoir que la présence à la séance d’ouverture de la première session de la première année législative de la 11ème législature, prévue vendredi, sera réduite à un nombre limité de parlementaires des partis politiques, des organisations professionnelles des employeurs et des représentants des salariés dans les deux Chambres du parlement. Pandémie oblige.