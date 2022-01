Ouverture des frontières : Pourquoi le chef de la diplomatie dit « niet »

Interpellé lundi à la chambre des représentants, le ministre a rappelé les récents chiffres de la situation épidémiologique dans le Royaume, et qui « font peur », même si le pic semble être en phase d’être dépassé, a-t-il dit. « Les chiffres font peur. Près de 3.000 cas aujourd’hui, 97 morts en ce mois de janvier qui n’est pas fini et quelque 600 personnes admises en réanimation », a mis en avant N. Bourita.

Si « c’est important d’ouvrir les frontières », a ajouté le ministre, il est aussi « important aussi de prendre en considération nos conditions. Et nous voyons les pays qui ont ouvert… ». Et de souligner que « chaque pays prend ses décisions au vu de la réalité de sa situation épidémiologique ». Enfin, N. Bourita a voulu être clair en soulignant que « l’objectif est clair : ouvrir mais avec les conditions de sûreté pour tous. Il s’agit de préserver la santé des visiteurs et des citoyens marocains ».