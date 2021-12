Ouverture exceptionnelle d’El Guerguerate : Concertations entre Rabat et Nouakchott

A Noukchott, les responsables se préparent à évacuer leurs citoyens, dans le cadre d’un accord avec Rabat, apprend-on de sources médiatiques.

L’ambassade mauritanienne à Rabat a fixé la période du 8 au 12 décembre, pour organiser des vols exceptionnels assurés par la compagnie aérienne mauritanienne, rappelle-t-on. A la lumière de la fermeture de l’espace aérien et maritime du Maroc et des postes-frontières dans le cadre des mesures sanitaires contre la propagation de la Covid-19 et de ses variants, l’ambassade a indiqué qu’elle prend des dispositions avec les autorités marocaines pour déterminer la date d’ouverture du poste-frontière entre les deux pays, afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent de rentrer dans leur pays par voie terrestre.

La Mauritanie suit de près l’évolution de la situation au Maroc, du fait de la présence d’une importante communauté mauritanienne y résidant, notamment des étudiants et des patients soignés dans les hôpitaux marocains ou encore des hommes d’affaires, signale-t-on.

Le Maroc, rappelle-t-on, a procédé le 29 novembre dernier à la fermeture de sa frontière d’El Guerguerate avec la Mauritanie, dans le cadre des mesures adoptées par le royaume suite à l’apparition d’un nouveau variant de la Covid-19, en plus de la fermeture de l’espace aérien, précédemment annoncée.