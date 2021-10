Ouverture polonaise sur le Maroc : Des liaisons aériennes étoffées dès novembre

«Rainbow», TO polonais qui a déjà lancé le 20 août un vol charter reliant Varsovie à Agadir, a programmé le 31 octobre prochain, un second vol entre Cracovie (seconde grande ville dans le sud de la Pologne) et Agadir, ouvrant ainsi la saison hivernale, marquée par les voyages d’un grand nombre de touristes polonais vers les pays du Sud dont le Maroc notamment les villes d’Agadir et Marrakech.

La nouvelle liaison sera assurée chaque dimanche par la compagnie aérienne Irlandaise Ryanair en partenariat avec l’ONMT. Ce vol permettra à Agadir d’accueillir un flux de 5000 touristes polonais, durant l’hiver 2021-2022.

Le même tour opérateur lancera le 5 novembre prochain, de nouveaux vols au départ de Varsovie, Poznan (Ouest) et Katowice (Sud), le but étant d’attirer un grand nombre de touristes avides de paysages du Sud marocain.

Au Total ce sont 4700 sièges que «Rainbow» débloquera pour satisfaire sa clientèle avec une offre balnéaire et des visites aux villes impériales ainsi que le désert du grand Sud du Royaume.

La programmation de ces nouveaux vols fait suite au succès du tour opérateur polonais sur le marché marocain durant la saison été 2021.

Le 20 août dernier, le TO polonais a lancé un premier vol à destination d’Agadir après une interruption d’un an et demi, consécutive à la pandémie Covid19, ayant permis à 190 touristes polonais de fouler à nouveau le sol marocain, exprimant ainsi leur joie de revenir à la station balnéaire marocaine.