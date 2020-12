Oxfam Maroc lance le programme  «Voix et Leadership des femmes»

« Voix et Leadership des Femmes » (VLF) qui cible environ un cinquantaine d’Organisations de Défense des Droits des Femmes (ODDF) à travers trois fonds différents mais complémentaires : le fonds pluriannuel, le fonds d’innovation et le fonds réactif, vise l’amélioration de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que la progression de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’atteinte de cet objectif repose sur le renforcement des capacités de gestion des ODDF, l’amélioration de la défense des droits, ainsi que l’amélioration de l’efficacité des plateformes, alliances et réseaux existants en matière de droits des femmes dans leur plaidoyer auprès des institutions publiques.

Ainsi, les organisations sélectionnées dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt bénéficieront d’un fonds pluriannuel qui s’étalera sur une durée de 3 ans. Ce fonds qui mobilise un budget total de 5 520 000 DH, vise à apporter un soutien financier et technique au fonctionnement des ODDF et à leur programme d’activités. Les organisations sélectionnées seront aussi accompagnées dans l’élaboration de leur plan de renforcement interne, que ce soit sur les aspects de gestion interne ou de compétences techniques.

Le premier Comité Directeur du projet constitué des représentants de l’ambassade du Canada, du CNDH et d’Oxfam, s’est réuni le 27 novembre 2020 et a validé les orientations stratégiques du projet et son plan de travail pour l’année. A cette occasion, les membres du comité se sont aussi félicités du travail réalisé dans la réponse à la COVID-19 dans le cadre du fonds réactif. Le fonds réactif est destiné à appuyer des initiatives des ODDF/réseaux pour leur permettre d’intervenir ponctuellement pour influencer et défendre les droits des femmes, en fonction de l’actualité et de l’évolution du contexte. Il a été mis en œuvre entre juin et octobre 2020 pour faire face à certains besoins urgents en raison de la pandémie de la COVID 19. Il a permis de soutenir 5 ODDF pour leurs activités de lutte contre les violences faites aux femmes et de distribution de kits sanitaires et d’hygiène dans les zones urbaines et rurales éloignées.