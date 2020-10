Oxfam Maroc s’insurge contre l’évasion fiscale 

L’Union Européenne vient d’actualiser sa liste des paradis fiscaux. Cette liste pointe l’existence de régimes fiscaux considérés par l’UE et l’OCDE comme des pratiques fiscales agressives envers des pays tiers et avait valu au Maroc de faire partie de la liste grise en mars 2019. Ainsi, L’UE a accordé au Maroc quelques mois supplémentaires pour modifier ses régimes considérés dommageables et sortir de la liste grise relative aux paradis fiscaux.

Dans ce sens, Oxfam réitère sa position de saisir cette opportunité pour une évaluation d’impact des incitations et mettre fin aux exemptions et incitations fiscales non productives et inefficaces. Plusieurs études montrent que les pertes en recettes subies par le Maroc liées à l’évasion fiscale des multinationales s’élèvent autour des 24,5 Mrds Dh par an. Cela représente 2,34% du PIB, ce qui correspond à près de 40 fois les financements nécessaires pour construire un centre hospitalier. Une somme considérable quand on sait que cette estimation ne prend pas en compte les incitations fiscales des zones franches, offrant des avantages colossaux aux entreprises dont le coût global pour l`année 2019 s’élève à 987 MDH.

Pour Maroc « Nous plaidons depuis plusieurs années pour une réforme de la politique fiscale plus profonde qui apportera plus de justice fiscale et des corrections aux inégalités. La réactivation économique et sociale du Royaume ne doit pas être au prix de la concurrence déloyale envers les autres pays, ainsi que sur des structures fiscales, qui réduisent les recettes publiques sans créer de la valeur pour l’ensemble du pays. Il y a des choix politiques à faire, notamment dans ce contexte de crise COVID-19, c’est le moment de prioriser la génération de valeur réelle, la coopération et l’avenir de l’ensemble », rappelle ainsi Asmae Bouslamti, responsable de programme Gouvernance à Oxfam Maroc. Pour cette ONG, la lutte contre les inégalités passe aussi par les progrès vers une imposition des grandes fortunes et entreprises qui réponde à un modèle plus juste et équitable, qui reflète davantage l’imposition là où il y a une création de valeur réelle.

Cela demande des efforts et des réformes au niveau international tout aussi bien qu’au niveau national. La transparence, l’échange d’informations entre administrations fiscales, la coopération effective dans un contexte de mondialisation des échanges et l’adoption des cadres internationaux sont les clés pour aborder une lutte efficace contre l’évasion fiscale. Mais les critères adoptés par l’UE pour définir un paradis fiscal ne traitent pas l’intégralité des problèmes fiscaux auxquels le Maroc se trouve confronté. Il ne règle pas non plus tous les problèmes fondamentaux qui permettent actuellement de laisser une partie considérable des recettes en évasion fiscale et incitations improductives.

A ce titre, Abdeljalil Laroussi, responsable du plaidoyer et campagnes à Oxfam au Maroc affirme que dans ce contexte de crise au Maroc, des chutes drastiques des recettes alors que les besoins d’investissement en santé et en protection sociale augmentent, le Maroc n’a pas d’autres choix que de s’engager urgemment et sans hésitation dans une nouvelle politique qui réduit les inégalités, en vue d’un nouveau modèle de développement durable, d’une politique fiscale basée sur la justice fiscale et la croissance inclusive, afin que le système soit au service du plus grand nombre, au lieu de privilégier les multinationales et les plus riches.