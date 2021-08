Oxygène liquide : La SNEP alerte ses partenaires

La Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a publié un communiqué où elle informe l’ensemble de ses partenaires que les livraisons des produits vinyliques (Résine PVC et Compounds), du chlore et de l’acide chlorhydrique, seront suspendues à l’épuisement du stock actuel.

Cependant, poursuit la Snep, la production et les livraisons des produits de l’électrolyse, à savoir la soude liquide, la soude solide et l’eau de Javel, seront maintenues à une cadence légèrement réduite….